Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor Krypto-Offensive in Paris: Frankreich legt Gesetzentwurf für Bitcoin-Reserve vor
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Profil
Gilead Sciences im Fokus

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

12.11.25 20:23 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,5 Prozent auf 123,14 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
107,00 EUR 4,90 EUR 4,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 123,14 USD. Die Gilead Sciences-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,85 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,40 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 781.977 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 124,85 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,08 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 30,10 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,31 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.10.2025 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,78 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,17 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
