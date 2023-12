Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 74,08 EUR.

Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr um 0,3 Prozent auf 74,08 EUR ab. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 74,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,38 EUR. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 1.663 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,50 EUR) erklomm das Papier am 13.12.2022. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 14,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Gilead Sciences am 07.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,90 USD je Aktie generiert. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.051,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.042,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,78 USD fest.

