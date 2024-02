Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 69,00 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:01 Uhr bei der Gilead Sciences-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 69,00 EUR. In der Spitze legte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 69,02 EUR zu. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,88 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,98 EUR. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 399 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2023 auf bis zu 81,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 18,67 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,98 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,93 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.02.2024 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,72 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,67 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Gilead Sciences 7.115,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7.389,00 USD umgesetzt worden.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,10 USD fest.

