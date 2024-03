Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte zuletzt bei 75,09 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie wies um 12:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 75,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 233 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 17.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 71,37 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 5,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,14 USD, nach 3,00 USD im Jahr 2023.

Gilead Sciences gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,71 Prozent zurück. Hier wurden 7.115,00 USD gegenüber 7.389,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 7,09 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

