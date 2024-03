Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 75,48 USD zu.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,5 Prozent auf 75,48 USD zu. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,71 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 75,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.112.766 Gilead Sciences-Aktien.

Am 20.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.02.2024 bei 71,37 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Gilead Sciences-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 06.02.2024. Das EPS wurde auf 1,72 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.115,00 USD – das entspricht einem Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.389,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 7,09 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

