Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Gilead Sciences-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,48 EUR an der Tafel.

Die Gilead Sciences-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 68,48 EUR. Bei 68,48 EUR markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 68,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 30 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 80,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 19.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,38 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,14 USD belaufen.

Am 06.02.2024 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,71 Prozent auf 7.115,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.389,00 USD gelegen.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 7,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verliert zum Start des Mittwochshandels