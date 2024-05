Notierung im Fokus

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences macht am Nachmittag Boden gut

13.05.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 66,51 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 66,51 USD. Zwischenzeitlich stieg die Gilead Sciences-Aktie sogar auf 66,53 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 159.111 Gilead Sciences-Aktien. Bei 87,86 USD markierte der Titel am 20.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 24,30 Prozent niedriger. Am 04.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 64,33 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,28 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,13 USD aus. Gilead Sciences gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -3,34 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,81 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,69 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 3,77 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 klettert Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich am Mittag im Plus

