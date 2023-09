Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag behauptet

Notierung im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 71,60 EUR bewegte sich die Gilead Sciences-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:01 Uhr die Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 71,60 EUR. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,60 EUR zu. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,32 EUR ab. Mit einem Wert von 71,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.194 Gilead Sciences-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 15,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (62,71 EUR). Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 14,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Gilead Sciences gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 USD, nach 1,58 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 6.599,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6.260,00 USD umgesetzt.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,59 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Microsoft, Apple, NVIDIA & Co.: "Magnificent Seven" machen Großteil des NASDAQ 100 aus - Rebalancing nötig

Volatile Märkte: Diese 10 Dividenden-Aktien empfiehlt Goldman Sachs

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Impfstoff-Aktien suchen nach dem Boden