Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochmittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Gilead Sciences. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Gilead Sciences-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 80,82 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:00 Uhr bei 80,82 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 13 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 89,70 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 72,87 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,84 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 07.11.2023. Das EPS lag bei 2,29 USD. Im letzten Jahr hatte Gilead Sciences einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent auf 7.051,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.042,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Aktie aus.

