Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 74,90 EUR.

Bei der Gilead Sciences-Aktie ließ sich um 09:08 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 74,90 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 75,18 EUR an. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 74,90 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,98 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 781 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 11,36 Prozent niedriger. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 10,57 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 07.11.2023. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,90 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.051,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7.042,00 USD eingefahren.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,78 USD je Aktie belaufen.

