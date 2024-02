Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verteidigt am Mittag Tendenz

Gilead Sciences im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Gilead Sciences. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Gilead Sciences-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 73,55 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie bewegte sich um 11:43 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 73,55 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 77 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 19,46 Prozent Luft nach oben. Am 10.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 1,01 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,13 USD, nach 3,00 USD im Jahr 2023.

Am 06.02.2024 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 7.115,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.389,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,71 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Gilead Sciences am 25.04.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 7,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

