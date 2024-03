Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Gilead Sciences

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 75,11 USD nach.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,1 Prozent auf 75,11 USD. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4 Stück gehandelt.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 16,98 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 71,37 USD am 17.02.2024. Mit einem Kursverlust von 4,98 Prozent würde die Gilead Sciences-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 7.115,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 7.389,00 USD umsetzen können.

Gilead Sciences dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,09 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Minus

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag mit grünem Vorzeichen

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 verliert zum Start des Mittwochshandels