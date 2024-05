Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagnachmittag im Aufwind

So bewegt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Gilead Sciences-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 67,71 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 67,71 USD zu. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 68,37 USD. Bei 68,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 177.141 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.01.2024 bei 87,86 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 22,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.05.2024 auf bis zu 64,33 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,13 USD.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,81 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,69 Mrd. USD im Vergleich zu 6,33 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Experten taxieren den Gilead Sciences-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,77 USD je Aktie.

