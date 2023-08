Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zieht am Mittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Gilead Sciences konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 73,12 EUR.

Um 11:58 Uhr ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 73,12 EUR. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 73,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,24 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.072 Gilead Sciences-Aktien.

Bei einem Wert von 84,73 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,88 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,14 EUR am 13.08.2022. Mit Abgaben von 17,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Gilead Sciences ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,58 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Gilead Sciences im vergangenen Quartal 6.599,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gilead Sciences 6.260,00 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 26.10.2023 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

