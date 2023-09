Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag leichter

Gilead Sciences im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 76,92 USD.

Um 12:00 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 76,92 USD ab. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 498 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 89,70 USD. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 14,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 61,45 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,12 Prozent.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent auf 6.599,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.260,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Gilead Sciences am 26.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 6,59 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Microsoft, Apple, NVIDIA & Co.: "Magnificent Seven" machen Großteil des NASDAQ 100 aus - Rebalancing nötig

Volatile Märkte: Diese 10 Dividenden-Aktien empfiehlt Goldman Sachs

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Impfstoff-Aktien suchen nach dem Boden