Aktienkurs im Fokus

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences legt am Dienstagabend zu

14.10.25 20:24 Uhr
Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences legt am Dienstagabend zu

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 119,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gilead Sciences Inc.
101,56 EUR 0,08 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,9 Prozent auf 119,26 USD. In der Spitze gewann die Gilead Sciences-Aktie bis auf 119,33 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 117,85 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Gilead Sciences-Aktien beläuft sich auf 818.230 Stück.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,79 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 2,12 Prozent zulegen. Bei 84,34 USD erreichte der Anteilsschein am 15.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,15 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 07.08.2025 vor. Das EPS lag bei 1,56 USD. Im letzten Jahr hatte Gilead Sciences einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,06 Mrd. USD im Vergleich zu 6,95 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Gilead Sciences.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,08 USD je Gilead Sciences-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Gilead Sciences Inc.

Analysen zu Gilead Sciences Inc.

DatumRatingAnalyst
15.06.2020Gilead Sciences kaufenDZ BANK
15.03.2019Gilead Sciences OutperformBMO Capital Markets
03.01.2019Gilead Sciences OutperformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018Gilead Sciences OverweightBarclays Capital
01.10.2018Gilead Sciences OverweightCantor Fitzgerald
