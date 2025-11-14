Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Abend mit KursVerlusten
Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 124,84 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,3 Prozent auf 124,84 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 122,50 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 124,81 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 961.000 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.
Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 127,67 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 2,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,08 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 31,05 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2024 mit 3,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,31 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 30.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,43 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7,78 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 7,53 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 10.02.2026 gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 8,17 USD im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.06.2020
|Gilead Sciences kaufen
|DZ BANK
|15.03.2019
|Gilead Sciences Outperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2019
|Gilead Sciences Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Barclays Capital
|01.10.2018
|Gilead Sciences Overweight
|Cantor Fitzgerald
