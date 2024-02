Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagmittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt bei 73,04 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:01 Uhr bei 73,04 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 129 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 10.02.2024 auf bis zu 72,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Für Gilead Sciences-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,13 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.02.2024 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,72 USD gegenüber 1,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.115,00 USD – das entspricht einem Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.389,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 7,10 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

