Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Vormittag südwärts

Die Gilead Sciences-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:11 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 71,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 71,86 EUR. Bei 71,86 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 206 Gilead Sciences-Aktien.

Bei 84,73 EUR erreichte der Titel am 09.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.06.2022 bei 54,40 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 24,34 Prozent sinken.

Am 27.04.2023 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Gilead Sciences hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 USD je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,61 Prozent auf 6.352,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.590,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences im Jahr 2023 6,78 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

