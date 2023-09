Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagvormittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt sprang die Gilead Sciences-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 72,98 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 72,98 EUR zu. Die Gilead Sciences-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 106 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2022 erreicht. Gewinne von 16,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,71 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 14,07 Prozent wieder erreichen.

Gilead Sciences gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6.599,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 6.260,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Gilead Sciences am 26.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,59 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

