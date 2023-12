Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gibt am Nachmittag ab

So bewegt sich Gilead Sciences

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 80,51 USD abwärts.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 80,51 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 80,41 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 81,35 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.692.031 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei 88,28 USD markierte der Titel am 07.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 72,87 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 9,49 Prozent wieder erreichen.

Am 07.11.2023 legte Gilead Sciences die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 7.051,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.042,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,78 USD je Aktie belaufen.

