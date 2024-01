Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Nachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 85,78 USD.

Das Papier von Gilead Sciences gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 85,78 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Gilead Sciences-Aktie bis auf 85,33 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,78 USD. Bisher wurden heute 651.106 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Am 14.02.2023 markierte das Papier bei 87,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,38 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.11.2023 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 1,90 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.051,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 7.042,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.02.2025 dürfte Gilead Sciences die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 6,78 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

