Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag nahezu unverändert

Blick auf Gilead Sciences-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Gilead Sciences-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 73,42 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Gilead Sciences-Aktie um 12:01 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 73,42 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 247 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 72,81 USD fiel das Papier am 10.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Gilead Sciences-Aktie damit 0,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Gilead Sciences ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 1,67 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 7.115,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 3,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.389,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Gilead Sciences am 25.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 7,10 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Gewinne in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen

Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 mittags steigen