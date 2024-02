Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Gilead Sciences am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 72,11 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Gilead Sciences-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 72,11 USD ab. Bei 71,60 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 73,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.573.561 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei 87,86 USD markierte der Titel am 20.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 71,60 USD erreichte der Anteilsschein am 16.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 0,70 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Gilead Sciences-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,13 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 06.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,67 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.115,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 7,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

