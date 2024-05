Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 67,17 USD.

Das Papier von Gilead Sciences konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 67,17 USD. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 67,20 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ 106.886 Gilead Sciences-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gilead Sciences-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 64,33 USD am 04.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,13 USD. Im Vorjahr hatte Gilead Sciences 3,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 0,81 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6,69 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 08.08.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Gilead Sciences rechnen Experten am 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 3,77 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

