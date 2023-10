Kursverlauf

Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag stärker

16.10.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 73,82 EUR.

Werbung

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 73,82 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Gilead Sciences-Aktie bis auf 74,14 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,74 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.001 Gilead Sciences-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.12.2022 bei 84,73 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,78 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,98 EUR am 10.07.2023. Mit Abgaben von 9,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 03.08.2023. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.599,00 USD im Vergleich zu 6.260,00 USD im Vorjahresquartal. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Gilead Sciences am 07.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht Abschläge Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gilead Sciences Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com