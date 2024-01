Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences verliert am Vormittag

So bewegt sich Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 78,88 EUR.

Das Papier von Gilead Sciences befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 78,88 EUR ab. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 78,62 EUR nach. Mit einem Wert von 78,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 131 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2023 auf bis zu 81,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Kursplus von 3,80 Prozent wieder erreichen. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences ließ sich am 07.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,29 USD, nach 1,90 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.051,00 USD – ein Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 7.042,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,78 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

