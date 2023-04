Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagvormittag mit Abschlägen

Das Papier von Gilead Sciences befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 75,30 EUR ab. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 75,20 EUR. Bei 75,32 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 962 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Am 09.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,73 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.06.2022 bei 54,40 EUR. Mit Abgaben von 38,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 02.02.2023 hat Gilead Sciences in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,67 USD, nach 0,69 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.389,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.244,00 USD in den Büchern standen.

Am 27.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 02.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Volatile Märkte: Diese 10 Dividenden-Aktien empfiehlt Goldman Sachs

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co: Impfstoff-Aktien suchen nach dem Boden

GSK-Aktie schließt fester: GlaxoSmithKline erhält Milliarden von Gilead

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gilead Sciences Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gilead Sciences Inc.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com