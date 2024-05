Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Freitagnachmittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 67,37 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 67,37 USD. Zwischenzeitlich weitete die Gilead Sciences-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,25 USD aus. Bei 67,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 336.262 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,86 USD erreichte der Titel am 20.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 30,41 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 64,33 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 4,51 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Gilead Sciences seine Aktionäre 2023 mit 3,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,13 USD je Aktie ausschütten.

Gilead Sciences ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,34 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,81 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Gilead Sciences mit einem Umsatz von insgesamt 6,69 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,66 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Gilead Sciences rechnen Experten am 05.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,77 USD je Gilead Sciences-Aktie.

