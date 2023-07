Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagmittag behauptet

Gilead Sciences im Blick

Die Aktie von Gilead Sciences hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 68,78 EUR zeigte sich die Gilead Sciences-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 68,78 EUR bewegte sich die Gilead Sciences-Aktie um 11:55 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,04 EUR an. Im Tief verlor die Gilead Sciences-Aktie bis auf 68,52 EUR. Bei 68,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 702 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Am 09.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.08.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,86 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 15,88 Prozent Luft nach unten.

Am 27.04.2023 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,37 USD gegenüber 2,12 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.352,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 6.590,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte Gilead Sciences Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,75 USD fest.

