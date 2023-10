Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Gilead Sciences

Kursverlauf

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 78,88 USD ab.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 78,88 USD. Bei 78,71 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 79,19 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 819.492 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 89,70 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 12,06 Prozent niedriger. Am 21.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 65,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 16,71 Prozent wieder erreichen.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,58 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent auf 6.599,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.260,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 6,61 USD in den Büchern stehen haben wird.

