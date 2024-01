Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag stabil

Kurs der Gilead Sciences

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zum Vortag unverändert notierte die Gilead Sciences-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 86,44 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Gilead Sciences-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 86,44 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.014 Gilead Sciences-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,82 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 72,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 15,70 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Gilead Sciences am 07.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,90 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.051,00 USD – ein Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 7.042,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.02.2024 erwartet. Am 11.02.2025 wird Gilead Sciences schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Gilead Sciences-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,78 USD fest.

