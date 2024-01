Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagvormittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 79,40 EUR nach oben.

Um 09:17 Uhr sprang die Gilead Sciences-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 79,40 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gilead Sciences-Aktie bisher bei 79,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 79,24 EUR. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 3.419 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2023 bei 81,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 3,12 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 66,98 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 15,64 Prozent sinken.

Am 07.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gilead Sciences 1,90 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.051,00 USD – ein Plus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gilead Sciences 7.042,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,78 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

