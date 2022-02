Gilead Sciences Aktie News: Gilead Sciences gewinnt an Fahrt

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 54,47 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 54,47 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,47 EUR. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 100 Aktien.

Am 30.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 65,17 EUR an. Der Anteilsschein verbuchte am 26.02.2021 Kursverluste bis auf 50,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,07 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

Gilead Sciences Inc. ist ein unabhängiges und weltweit operierendes Biotechnologie-Unternehmen. Kernkompetenz ist die Entwicklung von therapeutischen Lösungen für die Behandlung von lebensbedrohlichen Infektionskrankheiten. Dabei konzentriert sich Gilead Sciences insbesondere auf systemische Pilzinfektionen, Tumorerkrankungen, HIV und Hepatitis-B. Die Arzneimittel enthalten hauptsächlich Wirkstoffe, die im eigenen Haus entwickelt wurden. Mit der Übernahme der Biotechfirma Pharmasset hat sich Gilead verschiedene aussichtsreiche Medikamente für die Behandlung von Leberentzündungen (Hepatitis C) gesichert.

