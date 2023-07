Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Gilead Sciences

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt wies die Gilead Sciences-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 78,20 USD nach oben.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,9 Prozent auf 78,20 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 78,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,54 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 614.350 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Bei 89,70 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,71 Prozent hinzugewinnen. Am 02.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 59,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Gilead Sciences-Aktie 31,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,12 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,61 Prozent auf 6.352,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.590,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 30.07.2024 dürfte Gilead Sciences die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,75 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

