Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 79,67 USD abwärts.

Der Gilead Sciences-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 79,67 USD. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 79,67 USD. Bei 80,63 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Von der Gilead Sciences-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 468.246 Stück gehandelt.

Am 07.01.2023 markierte das Papier bei 88,28 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,87 USD ab. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 8,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 07.11.2023 äußerte sich Gilead Sciences zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,90 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.051,00 USD im Vergleich zu 7.042,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Gilead Sciences veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Gilead Sciences-Gewinn in Höhe von 6,78 USD je Aktie aus.

