Gilead Sciences-Aktie aktuell: Gilead Sciences stark gefragt

Heute im Fokus

Wall Street fester -- DAX im Minus -- Microsoft steigt bei Robo-Auto-Startup ein -- BoA-Gewinn bricht ein, GS verdient deutlich mehr -- Qualtrics-IPO steht an -- TeamViewer, S&T, LPKF im Fokus

Künftige US-Finanzministerin Yellen wirbt für kräftige Konjunkturspritzen. Lumentum will sich Laserhersteller Coherent schnappen. EU-Flugaufsicht will Boeing 737 Max nächste Woche wieder starten lassen. Julius Bär wirbt Credit Suisse mehrere Banker ab. Linde-Aktie bleibt trotz Corona-Pandemie auf Erfolgskurs. Trump will Einreisestopp aus Europa aufheben - Biden widerspricht.