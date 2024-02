Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Gilead Sciences. Die Gilead Sciences-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 71,46 USD abwärts.

Um 01:59 Uhr rutschte die Gilead Sciences-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 71,46 USD ab. Bei 71,37 USD markierte die Gilead Sciences-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.823.245 Gilead Sciences-Aktien.

Am 20.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,86 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,95 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 16.02.2024 auf bis zu 71,37 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Gilead Sciences-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,15 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 06.02.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,72 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,67 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7.115,00 USD – eine Minderung von 3,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.389,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Gilead Sciences am 25.04.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,12 USD je Aktie in den Gilead Sciences-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Abschläge

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 leichter

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen