Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Zuletzt ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 71,46 USD.

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 01:59 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 71,46 USD. Die Abwärtsbewegung der Gilead Sciences-Aktie ging bis auf 71,37 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.823.245 Gilead Sciences-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.01.2024 bei 87,86 USD. 22,95 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.02.2024 bei 71,37 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,00 USD an Gilead Sciences-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,15 USD.

Am 06.02.2024 hat Gilead Sciences die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,72 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,67 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.115,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 7.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Gilead Sciences ein EPS in Höhe von 7,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

