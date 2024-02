Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Gilead Sciences am Vormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Gilead Sciences befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 71,46 USD ab.

Um 01:59 Uhr rutschte die Gilead Sciences-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 71,46 USD ab. Die Gilead Sciences-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,37 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,00 USD. Bisher wurden heute 12.823.245 Gilead Sciences-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,86 USD. Dieser Kurs wurde am 20.01.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Gilead Sciences-Aktie 22,95 Prozent zulegen. Am 16.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 71,37 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Gilead Sciences-Aktie 0,13 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Gilead Sciences-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,15 USD aus.

Gilead Sciences ließ sich am 06.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 1,67 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gilead Sciences in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7.115,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 7.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

