Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Zuletzt ging es für das Gilead Sciences-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 106,24 USD.

Das Papier von Gilead Sciences legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 106,24 USD. Die Gilead Sciences-Aktie zog in der Spitze bis auf 106,80 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 105,23 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 152.785 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,80 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 0,52 Prozent niedriger. Am 01.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,07 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 41,58 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Gilead Sciences-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,23 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gilead Sciences 3,08 USD aus.

Gilead Sciences gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,11 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,57 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Gilead Sciences am 24.04.2025 präsentieren.

In der Gilead Sciences-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

