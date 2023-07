Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Mittag freundlich

Gilead Sciences im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Gilead Sciences. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von Gilead Sciences zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,1 Prozent auf 78,33 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 126 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,70 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,52 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2022 bei 59,27 USD. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 24,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Gilead Sciences ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,37 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,12 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.352,00 USD – eine Minderung von 3,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.590,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Gilead Sciences-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gilead Sciences einen Gewinn von 6,74 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

