Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences gewinnt am Nachmittag an Boden

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Im NASDAQ-Handel gewannen die Gilead Sciences-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 74,03 USD. Den Tageshöchststand markierte die Gilead Sciences-Aktie bei 74,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 140.482 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Am 20.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,68 Prozent Plus fehlen der Gilead Sciences-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 62,07 USD. Dieser Wert wurde am 01.06.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Gilead Sciences-Aktie derzeit noch 16,16 Prozent Luft nach unten.

Gilead Sciences-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Gilead Sciences am 08.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 0,84 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,95 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gilead Sciences einen Umsatz von 6,59 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gilead Sciences-Aktie

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags fester

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittag