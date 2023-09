Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagvormittag nahe Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Gilead Sciences zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Die Gilead Sciences-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 70,88 EUR.

Bei der Gilead Sciences-Aktie ließ sich um 09:21 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 70,88 EUR. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,88 EUR zu. In der Spitze büßte die Gilead Sciences-Aktie bis auf 70,88 EUR ein. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 70,88 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 20 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 16,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 62,71 EUR. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 13,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Gilead Sciences ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,34 USD, nach 1,58 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 6.599,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.260,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 26.10.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,59 USD je Gilead Sciences-Aktie.

