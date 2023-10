Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Gilead Sciences

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 79,19 USD.

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 79,19 USD. Zwischenzeitlich weitete die Gilead Sciences-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,98 USD aus. Bei 79,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 744.143 Gilead Sciences-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2022 auf bis zu 89,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 65,70 USD erreichte der Anteilsschein am 21.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gilead Sciences ein EPS von 1,58 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent auf 6.599,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.260,00 USD in den Büchern gestanden.

Gilead Sciences wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Gilead Sciences-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,61 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

