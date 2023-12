Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 72,80 EUR.

Um 08:57 Uhr ging es für die Gilead Sciences-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 72,80 EUR. Die Gilead Sciences-Aktie gab in der Spitze bis auf 72,52 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 465 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Bei 82,85 EUR markierte der Titel am 06.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Gilead Sciences-Aktie ist somit 13,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 66,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Gilead Sciences-Aktie mit einem Verlust von 7,99 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Gilead Sciences am 07.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gilead Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 1,90 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.042,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.051,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Gilead Sciences wird am 06.02.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,78 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.



