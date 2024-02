Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences tendiert am Dienstagvormittag um Nulllinie

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Abschläge

Heute im Fokus

Barclays will Milliarden an Aktionäre ausschütten. Salzgitter verkauft Mannesmann Stainless Tubes. Nagarro peilt Umsatz-Milliarde an. US-Investor könnte womöglich Superdry übernehmen. Air Liquide mit Gewinnplus. Capital One plant Übernahme von Discover. Wells Fargo-Analyst verpasst Super Micro Computer-Aktie Dämpfer. Microsoft gibt auch in Spanien Milliarden für KI aus.