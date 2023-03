Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences am Vormittag Verlust reich

Die Gilead Sciences-Aktie musste um 09:13 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 76,81 USD abwärts. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 574 Gilead Sciences-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2022 bei 89,70 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gilead Sciences-Aktie somit 14,37 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.06.2022 bei 57,17 USD. Der derzeitige Kurs der Gilead Sciences-Aktie liegt somit 34,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 02.02.2023 lud Gilead Sciences zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,67 USD gegenüber 0,69 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.244,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.389,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,84 USD je Gilead Sciences-Aktie belaufen.

