Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Gilead Sciences

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Gilead Sciences. Das Papier von Gilead Sciences befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 73,06 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Gilead Sciences nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 73,06 USD. Der Kurs der Gilead Sciences-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 72,82 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,27 USD. Der Tagesumsatz der Gilead Sciences-Aktie belief sich zuletzt auf 290.380 Aktien.

Am 20.01.2024 markierte das Papier bei 87,86 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,26 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.02.2024 bei 71,37 USD. Abschläge von 2,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,32 USD, nach 3,00 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gilead Sciences am 06.02.2024. Das EPS wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,71 Prozent auf 7.115,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Gilead Sciences 7.389,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Gilead Sciences am 25.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Gilead Sciences-Aktie in Höhe von 7,09 USD im Jahr 2024 aus.

