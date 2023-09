Gilead Sciences Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Gilead Sciences fällt am Mittwochvormittag

Gilead Sciences im Fokus

Die Aktie von Gilead Sciences gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Gilead Sciences-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 70,78 EUR.

Das Papier von Gilead Sciences gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 08:31 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 70,78 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Gilead Sciences-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,74 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,74 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 20 Gilead Sciences-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 84,73 EUR erreichte der Titel am 09.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,71 Prozent könnte die Gilead Sciences-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,71 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gilead Sciences-Aktie.

Gilead Sciences ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden. Gilead Sciences hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.599,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.260,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gilead Sciences-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.10.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,59 USD je Gilead Sciences-Aktie.

